Negen jaar na treinramp Buizingen gaan pleidooien voor politierechtbank van start

Halle - Voor de Brusselse politierechtbank gaan maandag de pleidooien van start in het proces over de treinramp in Buizingen. Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt Infrabel, de NMBS en de treinbestuurder van één van de betrokken treinen. De verdediging van die laatste heeft al aangekondigd dat ze zal pleiten dat de strafvordering onontvankelijk is omdat het onderzoek niet correct verlopen is. Zo zouden de onderzoeken door de gerechtsexpert niet tegensprekelijk geweest zijn.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar ’s Gravenbrakel botste om 8.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein. Minstens 310 personen raakten gewond. Bij hen bevonden zich de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

Het Brusselse parket vorderde meteen een onderzoeksrechter, die het onderzoek in handen gaf van de federale spoorwegpolitie en een college van vijf experts aanduidde. Op 14 februari 2012 leggen de deskundigen een eerste verslag neer na een zeer uitgebreide en grondige expertise, waarna de onderzoeksrechter een aanvullend verslag vroeg, dat werd neergelegd op 14 februari 2014.

Het onderzoek naar de treinramp werd vanaf 1 april 2014 overgenomen door het pas opgerichte parket Halle-Vilvoorde, en in september 2014 besloot de onderzoeksrechter de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS en Infrabel in verdenking te stellen. Die onderzoeksrechter ging begin 2015 echter met pensioen, zodat het onderzoek moest overgenomen worden door een collega.

Herhaaldelijk uitstel

Intussen konden de vertegenwoordigers van Infrabel en de NMBS wel worden verhoord, maar vroeg de treinbestuurder de vertaling van een aantal stukken, liet hij zijn verhoor herhaaldelijk uitstellen en vroeg hij om het hele verdere onderzoek door een Franstalige onderzoeksrechter te laten voortzetten. Dat verzoek werd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling verworpen, waarna de man in juli 2016 uiteindelijk toch kon worden verhoord.

Eind september 2016 kon de onderzoeksrechter dan zijn onderzoek afsluiten, waarna het parket zijn eindvordering kon opstellen. In maart 2018 verwees de Brusselse raadkamer uiteindelijk de treinbestuurder, de NMBS en Infrabel door naar de politierechtbank in Halle. Daar diende de verdediging van de treinbestuurder meteen een verzoek tot taalwijziging in. Dat verzoek werd door de politierechtbank afgewezen, maar in beroep door de arrondissementsrechtbank wel ingewilligd. Het dossier werd daarop overgemaakt aan de Brusselse politierechtbank en het Brusselse parket.

In februari hield de politierechtbank al twee zittingen waarop de gerechtelijke experts die het ongeval hadden onderzocht, hun bevindingen kwamen uiteen zetten en antwoordden op vragen van de verschillende partijen.