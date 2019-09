Eén Belg op de zes wil elektrische auto

Steeds meer Belgen willen investeren in een elektrische wagen. Dat blijkt uit een rondvraag van verkeersinstituut Vias waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag berichten. Liefst één op de zes geeft aan dat hij of zij een aankoop binnen de drie jaar overweegt.

Vias lanceert maandag zijn gloednieuwe mobiliteitsbarometer en wil daarmee elke drie maanden nagaan hoe de Belg zich verplaatst in het verkeer en wat zijn houding is tegenover de verschillende transportmiddelen.

Uit de eerste editie blijkt al meteen hoeveel Belgen dromen van een elektrische wagen. Een rondvraag bij 1.000 mensen leert dat 16 procent overweegt om binnen de drie jaar een elektrische auto te kopen. Eén op de tien heeft zelfs al een testrit achter de rug. Opvallend: bij die categorie stijgt het aandeel dat zo’n auto ook effectief wil kopen naar 25 procent. Het toont aan dat er in ons land een groot potentieel is voor elektrische wagens.

In de eerste helft van dit jaar werden bijna 3.500 elektrische auto’s ingeschreven, of meer dan in heel 2018 (2.700). In totaal rijden er nu al bijna 11.000 elektrische auto’s rond in Vlaanderen

Maar om de stijging voort te zetten, zal er volgens de krant wel iets aan de prijs gedaan moeten worden. Want voor 80 procent van de ondervraagden is de hoge kostprijs vandaag dé reden waarom ze nog niet zwichten.