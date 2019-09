De “echte” Hulk dient Boris Johnson van antwoord

“Hoe vast hij ook gebonden werd, de Hulk wist altijd te ontsnappen. En dat zal ook voor ons land het geval zijn. Wij zullen op 31 oktober ontsnappen, wij zullen het klaarkrijgen”, zei Johnson onder meer in de Britse krant. En nog: “Hoe kwader de Hulk wordt, hoe sterker hij wordt.”

Mark Ruffalo, de acteur die al twaalf jaar de groene superheld speelt in de Marvel-films, was duidelijk geen fan van de vergelijking. “Boris Johnson vergeet dat de Hulk alleen voor het goede vecht. Razend en sterk kan ook vernietigend zijn. De Hulk werkt het best in teamverband, hij is een ramp als hij alleen moet handelen”, luidde het onder meer.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl