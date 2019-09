30-jarige steekt drie tieners neer in Nederland

De Nederlandse politie heeft een 30-jarige man uit Breda aangehouden die zondagavond twee tienerjongens en een meisje heeft neergestoken. Een van hen zou er ernstig aan toe zijn.

De politie wist de man aan te houden nadat er in de loop van afgelopen nacht een massa tips was binnengekomen. Het gaat om een 30-jarige inwoner van Breda. “Er was veel paniek. Meerdere politie-eenheden en ambulances werden naar het park gestuurd en een traumaheli werd alvast opgeroepen”, meldt de politie over het steekincident. Door de tips kon een specialistisch politieteam in de loop van de nacht de verdachte oppakken. De drie gewonde tieners zijn 15 en 16 jaar oud.

Een woordvoerder van de politie West-Brabant vertelde aan de Nederlandse krant De Telegraaf hoe het zondagavond misliep in het Westerpark in Breda. “Daar zaten rond 21 een tiental jongelui van 15 à 16 jaar. Vervolgens komen er twee mannen bij staan, waarna er een ruzie ontstaat. Eén van hen pakt daarbij een mes en steekt twee jongens en een meisje neer.”

Kritieke toestand

Een van de slachtoffers, een jongen, is zwaargewond naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. De andere jongen en het meisje zijn met lichtere verwondingen naar een ziekenhuis in Breda gebracht. Over de exacte aard van de verwondingen en de huidige toestand van de slachtoffers is niet meer bekend.

Burgemeester Paul Depla van Breda reageerde gisteravond op Twitter en zei “geschrokken en geschokt” te zijn. “Wat een vreselijk bericht dat drie jongeren in het Westerpark worden neergestoken. Net met politie gebeld. Ze zetten alles op alles om dader op te sporen en op te pakken”, aldus Depla.