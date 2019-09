Nu gaat ook vriendin Thierry Baudet uit de kleren

Davide Heijmans, de vriendin van de omstreden Nederlandse politicus Thierry Baudet is voor het boek ‘The White Blouse’ uit de kleren gegaan. Ze treedt daarmee in de voetsporen van de oprichter van het Forum voor Democratie (FVD) zelf.

Voor de lens van fotografe Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier poseerde Heijmans, zelf een freelance fotografe, in enkel een witte blouse. Op de foto’s die ze op haar Instagram-account plaatste, is te zien dat ze die niet helemaal keurig aanhield, zo meldt de Nederlandse krant De Telegraaf.

Foto: Instagram

Davide is zelf erg blij met het resultaat, zo meldt ze op Instagram. “Haar werk is puur, ontroerend en adembenemend. Ook het mooie boek The White Blouse ligt voor u klaar. Ik voel me vereerd dat ik één van de geportretteerden ben die in dit boek te bezichtigen zijn. Het is zeker de moeite waard om er een kijkje te nemen!”

Thierry Baudet zelf liet vorige zomer ook al zien niet vies te zijn van een beetje bloot. Tijdens zijn vakantie poseerde hij naakt bij het zwembad. Een foto die behoorlijk wat stof deed opwaaien bij onze noorderburen.