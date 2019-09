Cristiano Ronaldo barst in tranen uit op televisie bij beelden van zijn overleden vader

Cristiano Ronaldo heeft een openhartig en vier uur durend interview gegeven aan de vermaarde journalist Piers Morgan, dat dinsdagavond wordt uitgezonden op ITV. In beelden die nu al werden vrijgegeven is te zien hoe de Portugees zijn tranen niet kon bedwingen wanneer de Britse journalist hem een video toonde van zijn overleden vader.

In de video praat Ronaldo’s vader Jose Dinis Aveiro over zijn zoon, vlak voor het EK van 2004 in Portugal. Een jaar later zou de voormalige soldaat op 52-jarige leeftijd sterven aan een leverfalen na een leven als alcoholicus. Ronaldo was toen 20.

“Sorry maar ik zag die beelden nog nooit”, aldus de superster terwijl hij zijn tranen droogt. “Ik ben de nummer één maar hij heeft dat nooit gezien. Hij zag me geen prijzen krijgen, hij zag nooit hoe goed ik werd. Mijn familie ziet dat wel - mijn moeder, mijn broer en zelfs mijn oudste zoon - maar mijn vader zag nooit iets.”

“Ik had niet verwacht te huilen. Ik moet deze beelden hebben om aan mijn familie te laten zien. Maar ik kende mijn vader niet echt voor 100 procent. Hij was een dronken persoon. Ik heb nooit echt met hem gesproken, in een normaal gesprek. Het was moeilijk.”

In het interview, waarvan Good Morning Britain al enkele fragmenten vrijgaf, praat Ronaldo ook over de verkrachtingszaak die hem boven het hoofd hing. De Amerikaanse Kathryn Mayorga beschuldigde Ronaldo ervan dat hij haar tien jaar geleden in een hotelkamer in Las Vegas zou hebben verkracht, deze zomer besloot de openbaar aanklager uit Las Vegas uiteindelijk Ronaldo niet te vervolgen vanwege een gebrek aan bewijzen. De ster van Juventus bekent dat hij zich beschaamd voelde tegenover zijn vriendin en kinderen.

“Het was zwaar, je voelt je zo slecht. Op een dag was ik thuis in de woonkamer naar de televisie aan het kijken met mijn vriendin, toen de beschuldigingen op het nieuws kwamen. Toen hoorde ik mijn kinderen de trap afkomen en heb ik meteen de zender veranderd. Omdat ik me schaamde.”

