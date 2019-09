Spoedarts verklaart vrouw dood terwijl ze nog leefde: “Ik ben misleid door de kap die ze aanhad”

Lovendegem / Eeklo - Een dokter uit Eeklo kreeg vandaag in de Gentse rechtbank een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 4.000 euro. Spoedarts Eric V. (69) verklaarde een vrouw dood terwijl ze nog leefde. Het slachtoffer, dat urenlang in ijskoud water lag, overleed enkele uren later alsnog. “Ik ben misleid doordat ze een kap aanhad”, verklaarde Eric V. De rechtbank oordeelt dat de man schuldig is aan onopzettelijke slagen en verwondingen.

Tijdens een fietstocht in het Oost-Vlaamse Zomergem kwam de 78-jarige Madeleine Vermeire op 28 november 2017 om een onduidelijke reden ten val. Ze belandde in het ijskoude water van kanaal De Lieve. Twee toevallige passanten zagen de bejaarde dame drijven en belden meteen de hulpdiensten. Toen mug-arts Eric V. ter plaatse kwam, verklaarde hij haar snel dood, en vertrok om de onderzoekers hun werk te laten doen. Maar een uur later kreeg de dokter een “verrassend” telefoontje: of hij met spoed terug naar De Lieve kon komen. Toen brandweermannen het lichaam van Madeleine Vermeire uit het water haalden, hadden ze vastgesteld dat de vrouw toch nog leefde.

Het slachtoffer werd onmiddellijk overgebracht naar het UZ Gent, maar overleed uiteindelijk toch aan de gevolgen van zware onderkoeling. Maar zonder die verkeerde diagnose van spoedarts Eric V., zou ze mogelijk nog leven. “Hij is amper tien minuten ter plaatse geweest en heeft de dood vastgesteld van aan de kant van de weg”, pleitte Fanny De Cock, advocate van de nabestaanden. “Als arts had hij moeten bedenken dat ze nog kon leven en dat het door onderkoeling was dat ze niet meer bewoog.”

De spoedarts moest zich in Gent verantwoorden voor schuldig verzuim, onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. Volgens het Gentse parket is er een rechtstreeks verband tussen de dood van het slachtoffer en de vertraging waarmee ze uit het water is gehaald. Ook ergert het parket zich aan de houding van de spoedarts: “Hij slaat geen mea culpa en geeft de indruk er licht over te gaan. Ik verwacht iets anders van een arts.” Magistraat Herlinde Vansteenkiste vorderde zes maanden cel, eventueel met uitstel, en een boete van 4.000 euro.

Natte klompen

Tijdens zijn laatste woord stak spoedarts Eric V. de hand dan toch even in eigen boezem. “Ik ben wel tot aan de waterlijn gegaan”, zei hij. “Dichter mocht niet, om geen sporen te wissen. Ik herinner me mijn klompen die nat waren. Ik dacht dat het slachtoffer met haar gezicht in het water lag, maar zal me waarschijnlijk hebben vergist. Ik ben misleid door de kap die ze aanhad. Excuses. Ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Het was niet perfect.”

Volgens de rechtbank verschuilt de man zich achter zijn verklaringen. “Madeleine lag met haar aangezicht naar boven”, klinkt het. “Elke arts zou een bewustzijnsverlies als mogelijk gevolg van de val in overweging kunnen genomen hebben. Daarnaast was alles aanwezig om het lichaam uit het water tot aan de oever te brengen. De beklaagde heeft nagelaten dit” te laten gebeuren, en daardoor de nodige zorgen te verlenen.”

Tweede keer

Het is de tweede keer in zijn carrière dat de dokter voor de rechtbank kwam. In 2009 werd hij, als anesthesist, veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de dood van een rugpatiënt. Die kreeg een verkeerde inspuiting, waarna de man als een plant moest leven en uiteindelijk overleed. De rechtbank oordeelde toen dat dokter Eric V. bij de patiënt had moeten blijven, de man aan een monitor had moeten liggen en dat andere artsen zorgvuldiger zouden hebben gehandeld. “De beklaagde heeft zich manifest nagelaten lessen te trekken uit deze maatschappelijke vingerwijzing”, aldus de rechter.