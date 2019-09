Racewagen rijdt bewust in op publiek tijdens Nederlandse Kempencross: vier Belgen gewond

Een misnoegde deelnemer aan de Kempencross, een autocross in het Nederlandse Leende, is zondag bewust ingereden op het publiek. Daarbij raakten zeven mensen gewond, onder wie vier Belgen.

De Belgische slachtoffers zijn twee mannen van 33 en 44 jaar, een vrouw van 35 en een jongen van 14. Ze werden zondag allemaal in het ziekenhuis opgenomen en alleen het jongetje mocht het ziekenhuis diezelfde dag nog verlaten. De andere drie liggen er nog steeds, met verwondingen aan de benen.

Het incident gebeurde nadat de organisatie had besloten om de laatste race van de dag te annuleren wegens de droogte en de slechte zichtbaarheid door het stof. Er ontstond een ruzie, waarbij enkele deelnemers eerst hun geld terugeisten en later slaags raakten met elkaar. In de schermutseling besloot een 21-jarige jongeman om met zijn racewagen in te rijden op het publiek. Hij werd aangehouden, net als een jonge vrouw van 17. Wat haar rol in het verhaal is, is voorlopig niet duidelijk.

De cross vond plaats in Leende, een dorp in Noord-Brabant, niet ver van de Belgische grens.