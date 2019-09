Gezonde (mis-)verstanden raken de wereld niet uit

Mocht gezonde voeding goedkoper zijn, dan zouden zes op de tien Vlamingen gezonder eten gemakkelijker vinden. Bijna vier op de tien vinden ook dat de overheid dat mee mogelijk moet maken, aldus een enquête van Het Vlaams Instituut Gezond Leven. Uit de bevraging blijkt echter ook dat er nogal wat misverstanden bestaan over wat nu gezonde en ongezonde voeding is.

Het onderzoek kadert in de tweede verjaardag van de vernieuwde voedingsdriehoek. Volgens de enquête heeft deze wel degelijk effect, want 57 procent van de respondenten gaf aan een ‘gezonde’ wijziging in zijn of haar eetpatroon te hebben doorgevoerd.

Toch zijn er enkele hardnekkige mythes die we willens nillens blijven geloven. Zo is 49 procent van de respondenten ervan overtuigd dat kokosolie en -vet gezonder zijn dan boter. “Niet dus”, zegt Loes Neven, voedingsdeskundige en coördinator bij het instituut. “Kokosolie en kokosvet zijn net als boter een bron van verzadigde vetzuren. Een teveel aan die verzadigde vetten leidt tot een verhoogde cholesterol en dat kan leiden tot hart- en vaatziekten.” Ook is 30% ervan overtuigd dat vegetarische producten altijd gezonder zijn dan een stuk vlees. “Sommige veggieburgers zijn even hyperbewerkt als sommige vleesproducten. De voedingsdriehoek raadt plantaardige producten aan als basis van elke maaltijd, maar lees altijd de ingrediëntenlijst en check ook zeker de nutriscore.”

Ook denkt bijna 40% dat alle bewerkte voedingsmiddelen ongezond zijn. “Niet altijd. Neem nu margarine en minarine. Het is plantaardige olie die bewerkt is tot een smeerbaar product, maar het is wel een bron van onverzadigde vetzuren. Als je toch iets van vetstof op de boterham doet, ben je daarmee beter af dan met gewone boter.” Ook zijn diepvriesgroenten en groenten in blik strikt gezien gelijkwaardig aan verse groenten. “Soms zijn ze zelfs beter. Omdat ze ingevroren worden net na de oogst zijn alle vitamines intact. Diepvrieserwten kunnen meer vitamines bevatten dan verse die al een week in de koelkast liggen.”

Opvallend is dat slecht 15% van de respondenten vindt dat ongezonde voeding duurder moet worden en 7% wil dat de overheid ze verbiedt. Het meest gehoorde argument daar is dat dat aan de individuele keuzevrijheid raakt.