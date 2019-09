Hoe de afwikkeling van de ergste ramp uit de Belgische spoorgeschiedenis al 9 jaar voortsleept: “Een schande”

/ Halle -

Het weer was bar en boos de 15de februari 2010. Sneeuw en ijs leerden dat de winter nog lang niet over was. In de kilte van de ochtend, om 8.28 uur, botsten twee treinen op elkaar in Buizingen. Er vielen 19 doden en 171 gewonden. Een van de ergste rampen uit de Belgische spoorgeschiedenis. Maandag - meer dan negen jaar na de ramp - starten de pleidooien in het Buizingen-proces. Tegen de machinist wordt drie jaar met uitstel, geëist.