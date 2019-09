Meryame Kitir past voor voorzitterschap van SP.A, maar wil “opnieuw hoop bieden” met haar partij: “De uitdaging is groot”

Federaal fractieleider Meryame Kitir (SP.A) zal geen gooi doen naar het voorzitterschap van haar partij. Dat laat ze in een mededeling weten. “De voorbije weken en maanden hebben heel wat mensen mij aangespoord om me kandidaat te stellen”, schrijft ze. “Het sterkt je dat zo veel mensen in je geloven en ik wil hen daarvoor danken. Ik heb er ernstig over nagedacht en heb besloten mij geen kandidaat te stellen.”

Daarmee haakt één van de grootste kanshebbers om huidig voorzitter John Crombez op te volgen af. De waardering binnen de partij voor Kitir is groot, zeker omdat ze in de verkiezingen van mei als een van de weinigen van haar partij een behoorlijk resultaat kon neerzetten. Alle ogen zijn nu gericht op Conner Rousseau, de jonge fractieleider in het Vlaams Parlement. Die heeft de knoop nog niet doorgehakt, maar hij is de andere grote naam die genoemd wordt. Voorlopig blijft de onbekende Hannes De Reu de enige officiële kandidaat-voorzitter.

Wie de mantel van Crombez ook overneemt, Kitir belooft wel dat ze haar schouders stevig onder zijn of haar bewind zal steken. “Met de ambitie om het onbehagen te capteren en opnieuw hoop en perspectief te bieden. De uitdaging is groot en wij zijn er klaar voor.”