Kampioen worden? Koop dan maar een oudje

Een jong talent dat nog een paar jaar nodig heeft om te groeien? Vergeet het. Wie tegenwoordig succesvol wil zijn in de Belgische competitie moet investeren in instant versterkingen. De politiek om jonge spelers aan te werven en die later voor een veelvoud te verkopen heeft stevige concurrentie gekregen van de aanwerving van rijpe twintigers op het toppunt van hun kunnen. Dat toonden Antwerp, Club Brugge, AA Gent, Anderlecht en anderen afgelopen weekend nog maar eens aan.