Rode Neuzen Dag “afgeklapt” met wereldrecord

De vierde editie van de goeddoelactie Rode Neuzen Dag is maandag officieel op gang getrokken. De focus lag de voorbije jaren op het mentaal welzijn van jongeren. Die wordt nu verruimd naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Ambassadeur en komiek Jens Dendoncker gaf de aftrap in een school in Kapelle-op-den-Bos door het wereldrecord “langste applaus” te verbreken.

Dat record stond op 2 uur en 32 seconden. Dendoncker kwam na 2 uur en 2 minuten al klappend aan in de studio van radiozender Qmusic. “Ik heb dit record niet zomaar gekozen natuurlijk”, aldus de komiek. “Jongeren verdienen applaus en aanmoediging.”

Rode Neuzen Dag zet dit jaar nog meer in op scholen. Al 1.500 scholen hebben zich aangemeld als Rode Neuzen School. Die scholen engageren zich om de weerbaarheid bij hun leerlingen te versterken. Ze moeten nu een project indienen en acties registreren via rodeneuzendag.be. Het geld van georganiseerde acties van de school gaat integraal naar hun eigen gekozen project, aangevuld met een financieel extraatje door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.

De mentale, fysieke en sociale gezondheid van jongeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo blijkt uit onderzoek van iVox dit voorjaar. De helft van de Vlaamse jongeren (49 procent) geeft aan dat ze zich mentaal beter zouden voelen als ze zich fysiek sterker en gezonder zouden voelen.

Jongeren wijzen vooral sociale en fysieke onzekerheden aan als oorzaak van hun mentale problemen: voor 4 op de 10 jongeren (38 procent) zijn dat problemen in de vriendenkring, voor 35 procent is dat onzekerheid over het uiterlijk en bij 1 op de 4 jongeren is dat door druk van sociale media. De helft (48 procent) heeft het gevoel dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school.

De vierde Rode Neuzen Dag vindt plaats op vrijdag 29 november. Het gaat om een actie van de televisiezender VTM, radiozender Qmusic, de krant Het Laatste Nieuws en de bank Belfius.