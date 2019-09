Zo populair dat passagiers geweigerd moeten worden, toch dreigt het einde van de Waterbus op de Schelde

De Waterbus op de Schelde en het Albertkanaal is zo’n groot succes dat er soms passagiers geweigerd moeten worden. Maar toch is zijn voortbestaan nog niet verzekerd, zo meldde de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA) op Radio 2.

Vorige maand vervoerden de Waterbussen meer dan 100.000 passagiers, in heel 2019 zijn dat er al meer dan 800.000. Heel populair dus, maar nu de Antwerpse Haven de financiering dreigt stop te zetten, komt er mogelijk een einde aan de Waterbus.

“We kunnen dat als Haven niet langer blijven aanbieden”, zegt De Ridder. “Maar we gaan er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat een andere overheid, Vlaanderen dus, de Waterbus kan overnemen. Het is een succesverhaal, niet in het minst voor het woon-werkverkeer, en dan moeten we kijken op welk niveau dat verder gefinancierd kan worden.”