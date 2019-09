Een egoïstje van 100 miljoen, maak kennis met de nieuwste tienersensatie van Barcelona

Vergeet Lionel Messi, Luis Suarez en Antoine Griezmann een zestienjarige knaap doet dit seizoen de harten in Barcelona sneller slaan. Hij scoorde al als invaller tegen Osasuna en veegde met een doelpunt en assist afgelopen weekend Valencia van de mat. Ansu Fati is de naam. Het nieuwe troetelkind van La Liga is klaar om ook op het kampioenenbal iedereen weg te blazen. Als hij tegen Dortmund (dinsdag om 21.00 uur) opnieuw scoort, kroont hij zich tot jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Maak kennis met het gezicht van de toekomst in de vorm van zestien weetjes.