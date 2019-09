Barcelona kan in opener tegen Dortmund toch rekenen op Messi

Lionel Messi heeft van de medische staf van Barcelona groen licht gekregen voor de wedstrijd van dinsdag op bezoek bij Borussia Dortmund. Dat heeft de Spaanse grootmacht maandag laten weten.

Messi stond sinds begin augustus aan de kant met een kuitblessure en timmerde sindsdien aan zijn terugkeer. Het leek dat het goudhaantje de CL-opener zou missen, maar zondag hervatte hij de groepstraining. Maandag nam coach Ernesto Valverde Messi dan ook op in zijn selectie voor de partij tegen het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard.

In de andere partij in groep F kijkt Romelu Lukaku met Inter de Tsjechen van Slavia Praag in de ogen.