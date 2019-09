Denen nemen sigarenfabriek in Westerlo over

Westerlo - Royal Agio Cigars, de op drie na grootste sigarenproducent ter wereld, komt in Deense handen. Scandinavian Tobacco Group bereikte een principeakkoord om het Nederlandse familiebedrijf volledig over te nemen, zo werd maandag bekendgemaakt. Onderdeel van Royal Agio Cigars is een sigarenfabriek in Westerlo.

Royal Agio Cigars, opgericht in 1904, is onder meer bekend van de merken Agio, Balmoral, Panter en Mehari’s. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 133 miljoen euro. Er werken wereldwijd circa 3.200 medewerkers, die elk jaar meer dan 730 miljoen sigaren produceren. Het heeft eigen fabrieken in Nederland, België, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek en eigen verkooporganisaties in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten.

De fabriek in Westerlo werd in 2008 geopend. Ze werd toen omschreven als “de grootste sigarenfabriek van Europa”. In de vestiging worden sigaren machinaal gemaakt.

Verkoop

Scandinavian Tobacco Group legt 210 miljoen euro op tafel voor Royal Agio Cigars. De partijen verwachten de deal in de eerste helft van 2020 af te ronden. De overname moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraden en de mededingingsautoriteiten.

Scandinavian Tobacco Group produceert elk jaar circa 3 miljard sigaren en 5.000 ton pijp- en rooktabak. De groep telt zowat 7.650 werknemers, realiseerde vorig jaar een omzet van omgerekend ongeveer 900 miljoen euro en is genoteerd op de beurs van Kopenhagen.

Nederlands familiebedrijf

Agio is al vier generaties lang in handen van de familie-Wintermans. De verkoop was dan ook geen gemakkelijke beslissing, zegt CEO Boris Wintermans in een persbericht. “We zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van Agio en zien onze beslissing op lange termijn als onvermijdelijk”, stelt hij. “De combinatie van beide bedrijven zal beter in staat zijn de financiële gevolgen van alsmaar toenemende wet- en regelgeving het hoofd te bieden.”