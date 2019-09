Helft van verwaarloosde dieren van Thaise tijgertempel overleden: “Immuunsysteem was bijna onbestaand”

De voorbije drie jaar zijn al 86 van de 170 tijgers die uit een Thaise tijgertempel zijn gered, overleden. “Door inteelt was het immuunsysteem van de dieren bijna onbestaand”, zeggen de autoriteiten.

De boeddhistische tijgertempel in Kanchanaburi was jarenlang een van de trekpleisters voor toeristen in Thailand. Je kon er tussen de tijgers gaan liggen en a volonté selfies nemen. Als je op het einde maar een forse fooi dropte in de pot van de monniken.

Maar in 2016 kwamen bij de Thaise overheid klachten binnen over de monniken. Zij zouden illegaal handelen in bedreigde diersoorten. Bij een inval trof de politie inderdaad stukken slagtanden van olifanten maar ook vijf lijken van tijgers in de diepvriezers aan.

De politie vond ook dat de tijgers er bijzonder zwak uit zagen. Dierenartsen stelden vast dat bijna alle dieren leden aan een soort hondenziekte. De 160 tijgers werden meegenomen. Verder onderzoek leerde dat de meeste het product van inteelt waren, wat meteen hun fel verzwakt immuunsysteem verklaarde.

Dat de dieren er slecht aan toe waren, bewijst het sterftecijfer: de voorbije drie jaar is de helft van de 160 in beslag genomen tijgers overleden. De tijgertempel ontkent alle aantijgingen.