Iran neemt opnieuw tanker in beslag nabij Straat van Hormuz

Teheran heeft een schip in beslag genomen dat het ervan verdenkt olie te smokkelen. De elfkoppige bemanning, van wie de nationaliteit niet bekend is, werd gearresteerd. Dit gebeurde in een vaarroute nabij de Straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie op zijn website gemeld.

Een bootpatrouille van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft het schip onderschept. Dat had 250.000 liter olie aan boord, zo meldt de tv-zender, die zich beroept op een woordvoerder van de Garde.

Het schip was onderweg van Bandar Lengeh naar de Verenigde Arabische Emiraten, zo zei de Iraanse woordvoerder Ali Ozmayi. Het gaat om de tweede inbeslagname van dit type deze maand. Op 7 september was een andere tanker in beslag genomen in de Straat van Hormuz en twaalf bemanningsleden, Fillipino’s, werden toen gearresteerd.