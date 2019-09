Britse schrijfster doet haar seksstoelen in de uitverkoop: “Ik heb er geen vier meer nodig”

Ze verzekert potentiële kopers ervan dat ze niet gebruikt zijn, maar toch zal u er meer dan 11.000 euro voor moeten neertellen. De Britse societyfiguur Amanda Eliasch (59) verkoopt haar inboedel, waaronder vier peperdure seksstoelen.

Wie de film 50 shades of Grey zag, kon er niet naast kijken: de erotische stoel bedekt met groen fluweel en met lederen stijgbeugels. Het zijn zulke Tally Ho-stoelen van ontwerper Mark Brazier-Jones die straks te koop staan op veilingsite The Swan, zo melden verschillende Britse media. In totaal gaat het om vier seksstoelen die elk meer dan 11.000 euro zouden kosten.

Het is de Britse fotografe en schrijfster Amanda Eliasch die de stoelen verkoopt, samen met een hoop andere meubelen tijdens een veiling half oktober. De verkoop volgt na een eerste modeveiling deze week, waar ze liefst 700 stuks verkoopt, waaronder 250 paar designer schoenen en 300 zwarte jasjes.

Meesteres

Voor wie interesse heeft in de erotische stoelen: Eliasch verzekert dat ze nooit gebruikt zijn. In The Sunday Times vertelt ze dat ze dat ze de stoelen kocht om mannen af te schrikken. “Maar dat lukte onvoldoende”, zegt ze. “Ik wilde me als een meesteres voelen, maar eigenlijk is dat mijn ding niet. Ik vind ze gewoon mooi en plezierig.”

De schatrijke Eliasch vergaarde een deel van haar fortuin na haar scheiding in 2007 van Johan Eliasch, CEO van het sport- en kledijmerk Head. “Volgend jaar word ik 60 jaar en mijn leven is veranderd”, zegt ze. “Ik heb geen vier seksstoelen nodig. Wat zou ik daar mee moeten doen nu ik 59 jaar ben?”