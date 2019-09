Drie Belgen omvergemaaid na ruzie over 10 euro op autocross: “Zag mensen door de lucht vliegen”

Antwerpen -

“John ligt nog altijd in het ziekenhuis, omdat hij constant onwel wordt.” De Antwerpenaar is één van de Belgen die na een ruzie op een autocross in Nederland omver gereden werd door een misnoegde deelnemer. Die wilde 10 euro inschrijvingsgeld terugkrijgen. “Het was één en al chaos”, klinkt het. Drie Belgen liggen nog steeds in het ziekenhuis.