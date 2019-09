Eenzaam sterven is voor de dode een zegen - floep weg - maar voor krantenlezers een hel

Ik lees net dat Ric Ocasek, de frontman van de muziekgroep The Cars, dood is aangetroffen in zijn appartement. Een gruwelijke zin. Ik lig twee dagen wakker als ik hoor dat er een onbekend iemand dood in zijn stoel is gevonden. Ik zie de krant voor me die hij las. Drie maanden oud. De dode kat in zijn slaapkamer. De buren, die dachten dat het de riolering was die ze roken.