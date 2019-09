Familie duikerskoppel blijft met zoveel vragen achter: "Heeft Kurt zijn vrouwtje nog proberen te redden?"

Torhout -

Voor de familie van het vermiste duikerskoppel uit Torhout, dat zondag voor de Frans-Belgische kust verdween, is het voorlopig gissen wat er op 38 meter diepte precies met hen is fout gegaan. Ze zijn realistisch en hebben er begrip voor dat de zoekacties intussen werden stopgezet. “We hopen wel dat ze gevonden worden. Ook al moeten we ervan uitgaan dat ze niet meer leven. De onzekerheid die we nu voelen, is ondraaglijk.”