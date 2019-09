David De Gea tekent nieuw contract bij Manchester United

De Spaanse doelman David De Gea heeft bij Manchester United een nieuwe verbintenis getekend tot 2023, met een optie op nog een extra seizoen. Dat maakte de Engelse Premier League-club maandag bekend. Het huidige contract van de 28-jarige international zou dit seizoen aflopen.

Manchester United nam De Gea in 2011 over van zijn jeugdclub Atletico Madrid, als opvolger van Edwin van der Sar. Inmiddels speelde hij 367 wedstrijden voor Manchester en hielp hij de club aan een landstitel (2013), een FA Cup (2016), een League Cup (2017), het Communuty Shield (2011, 2013, 2016) en de eindwinst in de Europa League (2017).

De jongste seizoenen pakte Manchester United geen prijzen meer. De Gea stond ook in de belangstelling van topclubs als Juventus en Paris Saint-Germain, maar kiest toch overtuigd voor een verlengd verblijf in Manchester. “Het was een voorrecht om acht jaar bij deze fantastische club door te brengen en het is een eer om mijn carrière hier voort te zetten”, zegt De Gea op de clubwebsite. “Ik wil dit team helpen om weer trofeeën te winnen. Ik geloof echt dat we samen nog veel kunnen bereiken en de fans kunnen belonen voor hun steun.”

“David is een cruciaal onderdeel in onze plannen om de club terug te brengen waar ze thuishoort”, zegt trainer Ole Gunnar Solskjaer. “Hij heeft bewezen de beste keeper van de wereld te zijn en is de perfecte basis voor onze defensie. Hij is nog vol ambitie en is vastbesloten om met deze club nog meer te bereiken. We kijken er allemaal naar uit om die ambitie de komende jaren waar te maken.”

Volgens Britse media gaat De Gea in Manchester een jaarsalaris van 17 miljoen euro opstrijken. Hij was al één ‘s werelds best betaalde doelmannen, maar nu gaat hij nog veel beter doen dan zijn collega’s. Wekelijks zou hij zo’n 325.000 euro gaan verdienen, tot nu moest hij de week met 100.000 euro minder zien door te komen.