Nog geen regering, wel ruzie om plaatsen: N-VA wil geen gangpad, CD&V wil niet weg uit midden in "kleuterachtige discussie"

Een regering is er nog niet, maar de partijen zijn wel al aan het kibbelen over hun plaats in het halfrond. Aanleiding is een vraag van N-VA. Zij wil dat haar parlementsleden in één groep samen kunnen zitten, en niet langer gesplitst worden door het gangpad. Maar de andere partijen staan op de rem. CD&V omdat ze dan uit het midden verdwijnt, en Vlaams Belang omdat ze dan met PVDA zou moeten samenzitten.