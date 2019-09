Von der Leyen blijft bij controversiële titel voor nieuwe Eurocommissaris, Verhofstadt dreigt kandidatuur in dat geval niet goed te keuren

De toekomstige voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen blijft bij de titel ‘Bescherming van onze Europese levenswijze’ voor vicevoorzitter en Eurocommissaris Margaritis Schinas. Volgens critici speelt ze daarmee in de kaart van extreemrechts, maar daar is de Duitse het niet mee eens. “We kunnen en mogen anderen niet toelaten onze taal van ons af te nemen: dit maakt ook deel uit van wie wij zijn”, zegt ze maandag in een opiniestuk in verschillende Europese kranten.

Von der Leyen stelde vorige week haar toekomstige beleidsploeg voor. Vooral de portefeuille van de Griek Margaritis Schinas valt op: hij wordt naast vicevoorzitter ook Eurocommissaris voor de ‘Bescherming van onze Europese Levenswijze’. In de praktijk zal hij zich voornamelijk bezighouden met migratie.

De bijzondere benaming leverde Von der Leyen meteen heel wat kritiek op uit het Europees Parlement, dat sprak van “een belediging voor de Europese waarden”. Volgens de critici suggereert Schinas’ titel dat de Europese waarden ‘beschermd’ moeten worden tegen migranten, en speelt de Commissie daarmee in de kaart van extreemrechts. Zo noemde de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen de nieuwe portefeuille zondag in een speech een “ideologische overwinning”.

“Dit maakt ook deel uit van wie wij zijn”

Von der Leyen ziet dat niet zo. Volgens de Duitse veroorzaakt de titel inderdaad debat, maar is dat net positief. “Natuurlijk doen woorden er toe. Ik erken dat. Voor sommigen is ‘de Europese manier van leven’ een politiek beladen term. Maar we kunnen en mogen anderen niet toelaten onze taal van ons af te nemen: dit maakt ook deel uit van wie wij zijn”, zegt ze. “We moeten trots zijn op onze Europese levenswijze in al haar vormen en dimensies en moeten haar constant bewaren, beschermen en voeden. De Europese manier van leven heeft grote opofferingen gevergd. Dat zou nooit vanzelfsprekend mogen worden - het is geen gegeven, noch een garantie.”

Verhofstadt dreigt

De Belgische liberaal Guy Verhofstadt (RE) blijft erbij dat de Griek niet bevoegd kan zijn voor migratie zolang hij de bewuste titel draagt, zegt hij op Twitter. “Renew Europe meent het: of Shinas’ titel verandert, of zijn bevoegdheid voor migratie valt weg... anders dreigt dit de goedkeuring van deze Europese Commissie op het spel te zetten”, zegt Verhofstadt op Twitter.

