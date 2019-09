Congolese president Tshisekedi aangekomen in België

De Congolese president Félix Tshisekedi is maandagavond aangekomen in Brussel voor een eerste officieel bezoek aan ons land. Het bezoek moet de normalisering in de relaties tussen Congo en België bezegelen.

De Congolese president verblijft vijf dagen in ons land. Het vliegtuig met daarin Tshisekedi en de Congolese ‘first lady’ Denise Nyakeru landde rond 19 uur op de luchthaven van Melsbroek. De Congolese president werd er ontvangen door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Het is de eerste keer in twaalf jaar dat een Congolese president een officieel bezoek brengt aan ons land. Tshisekedi brengt tegelijkertijd voor het eerst een officieel bezoek aan een land in de Europese Unie. Het bezoek moet de normalisering in de relaties tussen Congo en België - die onder de vorige Congolese president Joseph Kabila tot een dieptepunt waren gezakt - bezegelen.

