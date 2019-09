Game of drones: vier landen spelen gevaarlijk spel na aanval op grootste olieraffinaderij ter wereld

Het is een rondje zwartepieten op internationaal niveau dat zich ontspint na de droneaanval op de grootste olieraffinaderij van de wereld. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanslag op. Het is wraak, zeggen ze, voor de bloedige luchtaanvallen van Saudi-Arabië, dat gesteund wordt door de Amerikanen. Die twee wijzen dan weer resoluut naar Houthi-bondgenoot Iran, dat van zijn kant elke betrokkenheid ontkent. Hoe lang het drone-incident zal nazinderen in het Midden-Oosten moet nog blijken. Zeker is dat dit nieuwste nerveuze hoofdstuk in het kruitvat van de wereld een lange aanloop kent.