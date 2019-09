Spectaculaire beelden: 1117 meter hoge stratovulkaan komt explosief tot uitbarsting

De Japanse vulkaan Sakurajima barstte maandag uit omstreeks kwart voor acht in de ochtend (lokale tijd). De stratovulkaan was al een tijdje actiever geworden, maar spuwde plots een rookkolom meer dan 4000 meter de lucht in. De lokale overheid vroeg inwoners op minstens twee kilometer van de uitbarstende vulkaan te blijven. Er werden talloze opnames gemaakt van de uitbarsting. Die spectaculaire beelden gaan nu de wereld rond.

De Sakurajima is een stratovulkaan, een hoge kegelvormige vulkaan die is opgebouwd uit lagen van gestolde lava en vulkanisch gesteente. De vulkaan ligt op het Japanse eiland Kyushu en geldt als een van de actiefste vulkanen op aarde. Sinds de eerste geregistreerde uitbarsting - dat gebeurde al anno 708 - is de vulkaan voortdurend actief gebleven.

Er waren doorheen de eeuwen verschillende grote erupties, waardoor er soms tsunami’s, reusachtige aswolken of lavastromen ontstonden. In 1914 veroorzaakte een aardbeving een uitbarsting, waarbij heel wat dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

In 2012 was de laatste grote uitbarsting. De daaropvolgende aswolk bedekte straten en veroorzaakte treinvertragingen, waardoor het openbare leven in de regio zo goed als stilviel.

