Openlijke ruzie over transferbedrag Benito Raman zorgt voor commotie in Duitsland

Bizar verhaal uit Duitsland, waar een polemiek gaande is over het bedrag dat Schalke 04 afgelopen zomer aan Fortuna Düsseldorf betaald heeft voor Benito Raman (24). Volgens weekblad Der Spiegel heeft Fortuna Düsseldorf de transferprijs voor de Rode Duivel veel mooier laten uitschijnen dan ze in werkelijkheid was. Düsseldorf reageerde verontwaardigd via een persbericht, maar kreeg tegenwind van… Schalke 04.

Het artikel in Der Spiegel neemt Fortuna-beleidsvoerder Thomas Röttgermann (58) zwaar op de korrel. Hij liet in de pers verstaan dat Raman de club meer dan 13 miljoen zou opbrengen. Daarmee zou onze landgenoot de duurste uitgaande transfer uit worden voor de club uit Düsseldorf. Niet slecht onderhandeld, dacht het grote publiek.

Alleen is dat volgens het weekblad niet helemaal de werkelijkheid. Ze claimen interne documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat Raman slechts “een koopje” was. Schalke zou slechts 6,5 miljoen euro betaald hebben voor de Rode Duivel. Daar komen wel nog bonussen bovenop, maar zelfs als Raman en Schalke een geweldig successeizoen zouden beleven, zou het bedrag nog niet boven de tien miljoen komen.

Benito Raman bij zijn voorstelling als speler van Schalke 04. Foto: Raymond Lemmens

Waar komt dat grote verschil dan vandaan? Volgens Der Spiegel sprong de sterke man van Düsseldorf nogal creatief om met het berekenen van de totale waarde van de transfer. Zo zou hij de waarde van een leenspeler van Schalke die mee betrokken werd in de deal hebben meegeteld, en zou hij zelfs al geanticipeerd hebben op de eventuele doorverkoop van Raman. Niet erg gebruikelijk in het voetbal, maar wel handig om de fans te paaien.

In Düsseldorf ontkennen ze dat het bericht klopt, en in een statement op hun website benadrukken ze nog eens dat de transfer van Benito Raman de club minstens 13 miljoen euro zal opbrengen. Röttgermann had het over een “lastercampagne”.

Schalke 04: “In Düsseldorf suggereren ze cijfers die er niet zijn”

Daarmee leek de kous af, tot Schalke 04 zich in het verhaal mengde. Na de 1-5-zege tegen Paderborn van zondagavond maakte technisch directeur Jochen Schneider (49) zich boos over de hele affaire bij Kicker. “Ik was extreem geïrriteerd toen ik het persbericht van Düsseldorf las”, vertelde hij. “Ik heb veel respect voor hen, maar hier heb ik geen woorden voor. Röttgermann houdt zich niet aan de vertrouwelijkheidsclausule in het contract en daarbovenop vertelt hij ook nog eens niet de waarheid. Hij suggereert cijfers die er niet zijn.”

Daarmee leek Schneider, als technisch directeur van Schalke betrokken bij de transfer van Raman, te bevestigen dat Der Spiegel het wel degelijk bij het juiste eind had. De hele affaire stelt Röttgermann van Düsseldorf, die naast liegen over transferbedragen ook vriendjespolitiek verweten wordt, niet bepaald in een goed daglicht. In een gesprek met Bild liet de man wel al weten dat hij “nog geen seconde” aan aftreden heeft gedacht.

Maandagavond liet Fortuna Düsseldorf - nog eens via een statement op hun website - weten dat Fortuna en Schalke 04 hun dispuut over Raman hebben bijgelegd. “Thomas Röttgermann en Jochen Schneider hebben in een telefoongesprek alle misverstanden rond de transfer van Benito Raman uit de weg geruimd. We hebben afgesproken in de toekomst geen commentaar meer te geven op de details van transfers”, klinkt het. In Duitsland wordt honend gereageerd op die ‘leugenvrede’. “Wer soll diesen Lügen-Frieden glauben?”, schrijft Bild. Wie gelooft hen nog?

Benito Raman kwam overigens niet in actie voor Schalke 04 in die ruime overwinning bij Padersborn. De Rode Duivel heeft last van zijn enkel.