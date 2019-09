Gibraltar schrijft vervroegde verkiezingen uit: “Zullen gezien de Brexit nood hebben aan stabiel bestuur”

In Gibraltar heeft premier Fabian Picardo maandag het parlement ontbonden en vervroegde parlementsverkiezingen uitgeschreven. Die zullen op 17 oktober, nog voor de Brexit voorzien op 31 oktober, plaatsvinden in het Brits overzees gebied.

“Gibraltar zal nood hebben aan een stabiel en sterk bestuur gezien de Brexit, en met name als er ook verkiezingen zouden zijn in het Verenigd Koninkrijk en Spanje (dat al vijf maanden in een politieke crisis verkeert, nvdr.)”, verklaarde Picardo.

In Gibraltar stemde een overgrote meerderheid bij het referendum in 2016 tegen een Brits vertrek uit de Europese Unie. In geval van een Brexit zullen de zowat 30.000 inwoners opnieuw onderworpen worden aan grenscontroles met Spanje. “Wij willen de EU niet verlaten, maar als we ze verlaten, ongeacht de manier waarop we ze verlaten, zijn we klaar”, verzekerde Picardo.

De Chief Minister van Gibraltar staat sinds 2011 aan het hoofd van een coalitie van zijn eigen socialistische GSLP en de liberale partij Libs. In 2015 werd hij herverkozen voor een tweede ambtstermijn.

Gibraltarezen kiezen elke vier jaar de 17 afgevaardigden van hun lokaal parlement. Voor het einde van het jaar moesten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Door het parlement nu te ontbinden, zorgt Picardo ervoor dat die stembusgang nu nog voor de Brexit kan plaatsvinden.