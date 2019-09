Aldi wil komende twee jaar honderd winkels openen in Groot-Brittannië

De Duitse discounter Aldi wil de komende twee jaar honderd nieuwe winkels openen in Groot-Brittannië. Die zouden goed zijn voor 5.000 jobs, zo kondigde Aldi maandag aan.

Aldi is momenteel de op vier na grootste winkelketen in Groot-Brittannië. Het heeft er 840 vestigingen, maar dat zouden er tegen 2025 zowat 1.200 moeten zijn. De komende twee jaar wordt zwaar ingezet op Londen. Over twee jaar zouden er daar 100 Aldi’s moeten zijn, tegen maar 40 nu.

“De waarheid is dat bijna de helft van de Britse bevolking op dit moment niet bij ons komt shoppen, en volgens hen komt dat vooral omdat ze geen Aldi in de nabijheid hebben”, aldus Giles Hurley, de topman van Aldi in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De omzet van Aldi in die regio’s lag in 2018 11 procent hoger dan het jaar ervoor, maar de operationele winst daalde met meer dan een kwart, naar eigen zeggen omwille van investeringen en prijsdruk.

De Duitse discounter is sinds 1990 actief in Groot-Brittannië.