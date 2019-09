Toekomst Antwerpse Waterbus oogt onzeker door discussie over financiering: “Niet fatsoenlijk van het Havenbedrijf”

Antwerpen - Hoewel de Waterbus een groot succes is bij Antwerpse pendelaars en recreanten, oogt zijn toekomst onzeker nu de Antwerpse haven bij monde van bevoegd schepen Annick De Ridder (N-VA) bevestigd heeft dat ze niet wil blijven instaan voor de financiering ervan. De haven wil dat Vlaanderen de kosten overneemt. De kwestie zou op tafel komen van de lopende Vlaamse regeringsonderhandelingen. Actiegroep Doel 2020 reageert alvast misnoegd.

“Uitgerekend op een moment dat de regio rond Antwerpen zich steeds meer dichtrijdt, laat het Havenbedrijf weten de kosten niet meer te kunnen of willen dragen”, klinkt het maandagavond bij Doel 2020, dat vindt dat het Havenbedrijf al te makkelijk zijn verantwoordelijkheid doorschuift. “Op de Antwerpse Ring is 25 procent van het vrachtverkeer havengerelateerd en in de onmiddellijke omgeving van de Waaslandhaven staat het verkeer om de haverklap vast ten gevolge van het havenvrachtverkeer”, klinkt het nog. “Blijkbaar zijn de offers die de gemeenschap voor de haven moet brengen inzake ruimtebeslag, licht- en geluidshinder en mobiliteitsproblemen een vanzelfsprekendheid en mag diezelfde gemeenschap ook nog eens opdraaien voor de gevolgen daarvan. Dat is niet fatsoenlijk.”

De Waterbus ging in 2017 van start en vervoerde al meer dan 800.000 reizigers. Doel 2020 ijverde de voorbije weken voor een extra halte, in Doel, om de polderdorpen op de Linkerscheldeoever beter te bedienen. “Dat uitgerekend nu de schepen laat weten dat het havenbestuur niet meer wenst in te staan voor een meer mobiele regio, wekt ergernis”, klinkt het.