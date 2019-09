Mexico en VS discussiëren: wie krijgt het immense fortuin van drugsbaron El Chapo?

De Verenigde Staten en Mexico zijn het niet helemaal eens over wat er moet gebeuren met het misdaadgeld van drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman.

Nadat hij in juli in de VS tot levenslang werd veroordeeld, maakten de Amerikaanse autoriteiten bekend dat ze voor 12,7 miljard dollar (11,5 miljard euro) aan drugsgeld willen verbeurdverklaren. Daardoor zou dat fortuin naar de Amerikaanse schatkist gaan. Maar de linkse Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zegt nu dat dat geld zou moeten terugvloeien naar zijn land. Hij kondigde eerder dit jaar de oprichting aan van een Robin Hood-fonds, dat misdaadrijkdom moet terugbrengen naar het volk. Al komt dit particuliere idee eigenlijk van El Chapo zelf. “Hij zegt dat als – áls – die miljarden bestaan, ze niet toehoren aan de Verenigde Staten, maar wel aan Mexico”, zegt zijn advocaat Gonzalez Meza. “Dus vraagt hij president Obrador om het geld te bezorgen aan de inheemse volkeren van het land.” Een idee dat de president dus genegen is.