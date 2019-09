Schutter fitnessmoord riskeert nu ook cel voor drugshandel. “Als ze niet deden wat hij zei, werden ze bedreigd met een pistool”

Roeselare / Dadizele / Moorslede / Menen - De schutter van de zogenaamde fitnessmoord drie jaar geleden in Dadizele riskeert samen met een kompaan een extra celstraf voor het kweken en verkopen van cannabis. Het was de verkoop van die kilo cannabis die uiteindelijk leidde tot de schietpartij.

Drie zomers geleden kende een drugsdeal tussen drie West-Vlamingen en drie Antwerpenaars een fatale afloop in Dadizele. Via internet hadden de West-Vlamingen, waaronder Menenaar Sven V. (27) en Moorsledenaar Tom K. (28), een kilogram cannabis aangeboden.

De Antwerpenaars kwamen het spul kopen, maar wilden er niet voor betalen en gebruikten geweld. K. was gewapend en schoot fitnesser Elias K. dood. Op het proces van de zogenaamde fitnessmoord werd alleen K. veroordeeld voor doodslag.

Maandag was er in Kortrijk het proces over de kilogram cannabis die uiteindelijk leidde tot de dodelijke schietpartij. Sven V. en Tom K. moesten zich er verantwoorden voor het kweken van de drugs. Op het proces bleek dat ze een koppel onder druk zetten om cannabis te kweken in hun woning in Menen. De plantage kwam aan het licht kort na de schietpartij.

Lorenzo V. (27), die nu in Roeselare woont, wilde in paniek de cannabis dumpen, maar werd op heterdaad betrapt. “Hij passeerde het Leopoldsplein, vlak bij de politie. De agenten roken de cannabis tot in hun combi”, aldus advocaat Filip De Reuse. “Mijn cliënten zaten financieel aan de grond toen V. ze zogezegd wilde helpen, maar als ze niet deden wat hij zei werden ze bedreigd met een pistool. Mijn cliënten gingen niet binnen in de plantage, ze hadden zelfs geen sleutel. Na de schietpartij beukte mijn cliënt de deur in omdat hij van die cannabis af wilde.”

Volgens het parket waren Sven V. en Tom K. al een jaar aan het dealen, met de hulp van Lorenzo V. als koerier. In het totaal zouden ze 21.000 euro winst hebben gemaakt. Alle beklaagden ontkennen dat ze eerder dealden.

Het duo V. en K. vragen de vrijspraak. “Onze cliënten zijn al heel zwaar gestraft voor deze drugshandel. De cannabisplantage is onlosmakelijk verbonden met het dossier van de doodslag. Om drugs te kunnen verkopen moet je die natuurlijk eerst in je bezit krijgen”, aldus advocaat Frank Scheerlinck. Op het proces van de fitnessmoord kreeg V. 50 maanden voor drugs en K. naast de 12 jaar voor de doodslag nog eens 40 maanden. Net als Lorenzo V. riskeren ze nog een celstraf van vijftien maanden. De vriendin van V. riskeert vijf maanden. Zij vraagt opschorting.