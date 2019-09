Fietser komt om het leven terwijl hij vlucht voor een ekster

Een Australische man is zondag overleden toen hij viel met zijn fiets, terwijl hij probeerde te vluchten voor een agressieve ekster.

De 76-jarige man raakte gewond aan het hoofd toen hij van het fietspad reed en op een hek crashte in een park ten zuiden van Sydney, aldus de politie. Hulpverleners probeerden de man nog te redden, maar hij overleed even later in het ziekenhuis. Volgens lokale media gebeurden er in het verleden al vaker aanvallen door eksters in het park.

Eksters zijn tijdens de lente notoir agressief in Australië, en vallen wel vaker fietsers en voetgangers aan, maar dodelijke incidenten zijn zeldzaam. Australische eksters zijn een andere soort dan hun Europese naamgenoten. Tijdens het paarseizoen worden de vogels zeer agressief tegen indringers in hun territorium.