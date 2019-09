“Het doel van de studententijd is ook om te leren van het leven naast de studies”

De beslissing van de Universiteit Gent om de studenten politieke en sociale wetenschappen al in november een eerste keer aan examens te onderwerpen, past in een ruimere evolutie. Amper twintig jaar geleden vonden alle examens nog in bulk op het einde van het jaar plaats. Intussen is het academiejaar in twee semesters onderverdeeld en zijn er allerhande denksporen om de studenten nog meer bij de les te houden. Deze “schokeffect”-examens zijn daar één voorbeeld van. De plannen in zowel Leuven als Gent om de semesterexamens al voor de kerstvakantie te houden, zoals in het secundair onderwijs, is een ander voorbeeld.