Geen fraude, geen complot. Jeanne Calment werd 122 jaar oud

Er was geen samenzwering. Er werd geen moeder/dochter-verwisseling georganiseerd. Jeanne Calment was Jeanne Calment, de oudste vrouw ter wereld. Dat schrijven vier wetenschappers in een artikel in de Journal of Gerontology: Medical Science.

De wetenschappers weerleggen daarmee de theorie van twee Russen van vorig jaar. Zij stelden dat Jeanne Calment in 1934 is gestorven en dat de familie – om erfenislasten te vermijden – deed alsof dochter Yvonne Jeanne was. Volgens die theorie overleed niet Jeanne, maar wel dochter Yvonne Calment op 4 augustus 1997 op de leeftijd van 99 jaar in plaats van de recordleeftijd van 122 jaar en 165 dagen. De twee Russen beweerden dat het voor de mens trouwens onmogelijk is zo oud te worden.

Vier wetenschappers weerleggen die theorie nu. Demograaf Jean-Marie Robine duikelde het meest relevante bewijs op. Hij vond krantenverslagen uit 1934 die berichtten over de grote opkomst bij de uitvaart van Yvonne Calment, dus de dochter van Jeanne. “Zij kon dus nooit zijn verwisseld met haar moeder.”

Geriater Michel Allard deed uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheid dat iemand 122 jaar oud wordt. Zo kwam hij erachter dat sinds 1700 al 8 tot 9 miljoen mensen meer dan 100 jaar zijn geworden. “Het is absoluut mogelijk dat een van hen 122 jaar werd.” (pom)