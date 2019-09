Niet alleen Vanden Borre, ook Mogi Bayat weer op Anderlecht

Opvallende ontmoeting op Anderlecht gisteren. Anthony Vanden Borre (31) deed er handjeklap met Mogi Bayat. Puur toeval. VdB is na drie jaar zonder officiële match terug en mag bij de beloften werken aan zijn tweede comeback. Bayat kwam onderhandelen over Trebel, hoewel RSCA sinds Propere Handen niet graag gelinkt wordt aan Mogi.

Op het vlak van communicatie moet je Anderlecht niets leren. Eén dag na de nederlaag tegen Antwerp daagde Anthony Vanden Borre op in het oefencomplex. De rechtsback oogde strak en slaagde voor fysieke tests. VdB mag de volgende maanden onbezoldigd meetrainen bij de U21 van Craig Bellamy. Het merendeel van de fans droomde al van een comeback van “de beste rechtsback van België”. Slim gespeeld.

En wie weet lukt het wel. Met Vincent Kompany, Floribert Ngalula en Rodyse Munienge heeft Vanden Borre drie jeugdvrienden in de technische staf, die onvoorwaardelijk in hem geloven. Kompany is trouwens niet de enige architect van deze rentree. Glenn Vercauteren, zoon van die andere VdB-adept Frankie Vercauteren, is tegenwoordig hoofd kinesitherapie bij RSCA. Bij zijn vorige comeback werkte Vanden Borre ook al samen met hem. “Thuiskomen in een vertrouwde omgeving doet me goed”, zei Vanden Borre. “Ik verwacht niets, maar hoop dat ik de club iets kan teruggeven. Ook door mijn ervaring te delen met de jongeren. Het enige wat ik kan doen op mijn leeftijd, is hard werken.”

Anderlecht gaat er wel degelijk van uit dat het VdB op termijn een contract kan geven. Zijn laatste officiële match dateert wel van 4 november 2016 bij Montpellier, maar weldra kan Vanden Borre ook wedstrijden spelen met de beloften. “Als Anthony opnieuw op topniveau wil komen, geven wij hem de beste faciliteiten”, aldus manager Michael Verschueren. “Evenwel zonder de belofte dat hij bij de A-kern zal kunnen aansluiten. Hij moet rustig kunnen werken. Zonder druk, maar met constante begeleiding.”

Trebel tegen Club?

Vanden Borre begon als zesjarige bij Anderlecht en won er vijf titels. In 2013 kwam hij al eens uit het niets terug om dan het WK 2014 te halen. Lukt dat nu ook met het EK? Recentere pogingen tot een revival bij TP Mazembe en Cercle Brugge draaiden uit op een sisser.

Dat Vanden Borre gisteren op Anderlecht Mogi Bayat tegen het lijf liep, voor het oog van de fotografen, was minder goed getimed. Ze begroetten elkaar als vrienden, terwijl ze niets met elkaar te maken hebben. Anderlecht wordt liever niet meer geassocieerd met de zaakwaarnemer, maar Mogi kwam praten over zijn speler Adrien Trebel. Er waren nog pogingen om de Fransman naar Al Ahli in Egypte te sturen. René Weiler is daar coach en de transfermarkt is er nog open, maar Trebel zag dat niet zitten. Gisteravond speelde hij zelfs voor het eerst – 90 minuten – mee met de U21 tegen OH Leuven (5-1-winst). Door de schorsing van Sambi-Lokonga en de blessure van Zulj werd er meteen gespeculeerd dat Trebel dan zondag kan spelen tegen Club Brugge. Tegen OHL trad hij alvast aan als pure defensieve middenvelder.