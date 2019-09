Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle over start Champions League: “We kijken vooral naar Club Brugge om punten te pakken”

Genk trapt vanavond voor de Belgische clubs de Champions League op gang. Het belooft een loodzware campagne te worden, waarin de landskam­pioen als absolute underdog in groep E begint. Liverpool is de titelverdediger. Napoli haalde vorig seizoen evenveel punten als Liverpool in de groepsfase, maar moest op basis van twee gescoorde goals minder naar de Europa League. Red Bull Salzburg, de tegenstander van vanavond, veegde vorig seizoen in de terugwedstrijd van de tweede ronde van de Europa League Club Brugge met 4-0 van de mat.