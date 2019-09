Genk gaat in Salzburg voor eerste zege ooit in Champions League: “We mogen vooral geen schrik hebben”

‘One team, one dream’. Met die kersverse leuze stapte Racing Genk gisteren in Maastricht op het vliegtuig richting Salzburg. Precies zeven jaar, ­negen maanden en elf dagen na zijn laatste Champions League-duel gaat de landskampioen vanavond op zoek naar zijn allereerste zege op het kampioenenbal. “We mogen vooral geen schrik hebben”, vindt coach Felice Mazzu.

De familie Von Trapp – what’s in a name als je een voetbalartikel schrijft – moet zowat de bekendste familie van Salzburg zijn, misschien wel van heel Oostenrijk. Hun heldhaftige, zeemzoete levensverhaal werd omgezet in een wereldberoemde musical: The sound of music. Vanavond neemt voetbal het in Salzburg echter even over van muziek: tijd voor The sound of football dus, want RC Genk speelt er zijn allereerste wedstrijd van de nieuwe Champions League-campagne.

Maandagochtend verzamelde de Limburgse delegatie voor vertrek op de luchthaven van Maastricht-Aachen, waar aan de incheckbalie een grote, opvallende banner hing te pronken met het opschrift One team, one dream. Genk had geen betere Champions ­League-leuze kunnen bedenken. Want dromen doe je sowieso op het kampioenenbal. Maar vooral dat eerste deel wordt cruciaal de volgende weken: één team.

“Rage de vaincre”

Zowel de Genkse staf als het bestuur wil immers meer grinta zien tussen de lijnen. Een ploeg die tot het uiterste gaat en als het nodig is met de grens van het toelaatbare flirt. Technisch directeur Dimitri de Condé haalde al aan dat Genk minder braaf mag zijn. Zéker in de Champions League. “We moeten gezonde agressie tonen”, vindt ook Felice Mazzu. “De echte rage de vaincre, de wil om te winnen vind ik niet altijd genoeg terug in de groep. Maar ik mag zeker niet klagen over de getoonde inzet. De mentaliteit is top, alleen moeten we nog iets verder durven en willen gaan.”

Dat beseft ook Sébastien Dewaest. De Genkse aanvoerder nam zondag tijdens de nabespreking het woord in de kleedkamer. “Meteen na de wedstrijd doe ik dat liever niet, want dan raast de adrenaline nog door het lijf”, zegt ­Dewaest. “Maar afgelopen weekend heb ik de jongens wel toegesproken, omdat ik mijn verantwoordelijkheid wilde opnemen. We staan nu voor belangrijke weken, zowel ­Europees als in de competitie. Dus moeten we zorgen dat we één blok vormen. Terugkeren naar de basis en de hoofden niet laten hangen, dat wordt de belangrijkste opdracht.”

Salzburg wervelt door de Oostenrijkse competitie en pakte het maximum van de punten. Genk nam met 10 op 21 een valse start. Maar toch ziet Felice Mazzu mogelijkheden tegen de Oostenrijkse landskam­pioen. “Zij hebben een ongelooflijke aanval en scoren aan de lopende band”, weet de Genk-coach. “Bovendien zetten ze ook snel druk. Daar zullen we rekening mee moeten houden. Salzburg won met 7-2 tegen Hartberg, dat vijfde stond in de Oostenrijkse competitie. Meer hoef ik daar niet bij te vertellen. Maar toch wil ik vooral naar onze eigen prestatie vooruitkijken. We zullen meer kansen moeten creëren dan tegen Charleroi. En het wordt ook belangrijk om een evenwicht te vinden tussen verdedigen en lef tonen. Niet eenvoudig.”

Offensieve machine

Genk droomt van zijn allereerste zege in de Champions ­League. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar de ambitie is er wel. “Ik merkte op training dat de spelers heel geconcentreerd waren”, vervolgt Mazzu. “Dus heb ik er goede hoop op. Maar ik wil nu ook niet te fel fixeren op dat resultaat. We moeten in eerste instantie proberen een goede wedstrijd te spelen. Of en hoeveel punten dat opbrengt, zien we wel. De impact van de Champions League is enorm, maar we mogen geen schrik hebben van die Champions ­League. We moeten genieten én presteren.”

Sébastien Dewaest beseft dat hij geen makkelijke avond zal beleven. “Offensief is Salzburg een machine en zij spelen in eigen huis. We zullen onze handen dus vol hebben. Wat niet wil zeggen dat we alleen aan verdedigen mogen denken. Zondag hebben we tactisch getraind, iedereen weet nu wat hem te doen staat. Ik merk ook dat de groep scherp en ongeduldig is om zich te tonen. Voor de meeste spelers is het de allereerste keer dat ze in de Cham­pions League spelen. Deze kans willen ze niet zomaar laten passeren.”

Genk krijgt in Salzburg een uitgelezen kans om de gemiste competitiestart naar de achtergrond te drummen. Het telt momenteel zeven punten minder dan vorig seizoen na zeven speeldagen, dat kan toch tellen. Maar na een allereerste overwinning in de Champions League zou daar net iets minder zwaar aan getild worden. One team, one dream hebben ze al. Straks ook nog one victory?