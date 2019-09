Hoe groot is de kans dat Anthony Vanden Borre nog het hoogste niveau bereikt bij Anderlecht?

Back to the Future. Anthony Vanden Borre (31) trekt opnieuw het shirt van Anderlecht aan. Eerst onbezoldigd bij de beloften, maar RSCA werkt wel degelijk toe naar een contract bij de A-kern. Hoe realistisch is dat nog? VdB zijn laatste profwedstrijd dateert van 4 november 2016 en een rentree bij Cercle ging in 2018 nog de mist in. “Als Anthony vertrouwen voelt, kan hij buitengewone inspanningen leveren”, klinkt het.