D-day voor Roeselare: draait rechtbank faillissement terug?

De rechtbank in Kortrijk buigt zich vandaag over het beroep van KSV Roeselare. De tweedeklasser werd op 10 september bij verstek failliet verklaard en ging tegen die beslissing in beroep. Omdat de zaak pas vandaag wordt ingeleid, kreeg de club een forfaitnederlaag tegen Virton aangerekend. De volgende wedstrijd is de uitmatch op Lokeren, nu vrijdag. Alleen als de rechter voor die tijd het faillissement nietig verklaard kan Roeselare een tweede forfaitnederlaag op rij vermijden.