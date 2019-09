CLUBNIEUWS. Samatta zeker in de basis voor Genk tegen Salzburg, terugslag voor Oulare

Samatta zal zeker starten in de Champions League-opener van Genk in Salzburg en Obbi Oulare heeft op training een nieuwe terugslag gekregen bij Standard. Al uw clubnieuws van de dag.

KV OOSTENDE. Tien euro voor match tegen Antwerp

Voor de bekermatch van 25 september op Mandel United trakteert sponsor Filou alle supporters die de verplaatsing maken. Alle fans krijgen op de bus twee gratis biertjes en onderweg wordt er ook nog eens gestopt aan een lokaal Filou-café. De busverplaatsing, een ticket en de biertjes kosten allemaal samen amper 10 euro.

KV KORTRIJK. Veekaa steunt Levensloop

KV Kortrijk engageert zich ook dit seizoen om een team te vormen in het kader van Levensloop (Stichting tegen Kanker). Gedurende 24 uur lossen teams elkaars af tijdens een estafette rond het parcours. Hiervoor laten ze sponsoren. Dit jaar vindt de Levensloop plaats van zaterdag 28 september tot zondag 29 september 15 uur op de Diksmuidekaai in Kortrijk.

ZULTE WAREGEM. Essevee in beroep tegen schorsing Pletinckx

Het Bondsparket deed een voorstel tot een minnelijke schikking van één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro voor Ewoud Pletinckx. Hij kreeg rood net voor de rust in Eupen. Pletinckx haalde Bautista neer. Op aangeven van de VAR werd een gele kaart een rode en een penalty werd een vrijschop. Essevee gaat in beroep.

CERCLE BRUGGE. Spelersgroep krijgt dag vrijaf

De groep kreeg gisteren nog een vrije dag. Vandaag wordt nog om 11 uur getraind. Zaterdag trekt men voor de match op Antwerp op afzondering naar een hotel in Beveren. Dylan De Belder (foto), Omolo, Serrano en Vitinho blijven out.

AA GENT. Extra busformule voor Europese uitduels

Net als bij de bekerfinale tegen KV Mechelen voorzien de Buffalo’s ook een extra busformule voor de Gentse voetbalfans die de uitduels in de Europa League op bezoek bij Wolfsburg (7 november) en Saint-Etienne (28 november) willen bijwonen. Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen inwinnen kunnen via de Gentse clubwebsite.

WAASLAND-BEVEREN. Tshibola vandaag terug op training

Aaron Tshibola sluit vandaag opnieuw aan op groepstraining. De 24- jarige middenvelder werd afgelopen weekend vader. De spelers van Waasland-Beveren genoten gisteren van een dagje vrijaf. Vandaag en morgen staan er twee trainingen op het menu. Gabriël, Gamboa, Sula, Asomani en Liessens werden opgeroepen voor de beloften tegen Zulte Waregem.

KRC GENK. Samatta vanavond zeker in de basis

Samatta trainde in Salzburg gewoon mee met de groep. De Tanzaniaanse spits is helemaal hersteld van zijn knieblessure. hij miste de wedstrijd tegen Charleroi vrijdag nog. “Samatta is fit om te spelen”, bevestigde Mazzu tijdens zijn persbabbel. De Genkse topschutter komt dan ook aan de aftrap van de belangrijke wedstrijd vanavond, Onuachu verdwijnt zo weer naar de bank.

STANDARD. Terugslag voor Oulare

Alweer een tegenvaller voor Obbi Oulare. De targetman had maar net de groepstraining in Luik hervat of hij viel zondag in een onderlinge oefenmatch op training uit met een nieuw pijntje aan de dij. Het betreft geen ernstige blessure, maar zijn terugkeer is weer even uitgesteld.

KV MECHELEN. High Potentials vandaag tegen Gladbach

De spelers kregen een dagje rust om te bekomen van de bolwassing tegen AA Gent. KV hoopt tegen vrijdag De Camargo (knie) te recupereren tegen Kortrijk. Van Damme en Vanlerberghe zaten tegen AA Gent al op de bank maar waren nog niet klaar voor een basisplaats. Tegen Kortrijk zou dat wel het geval moeten zijn.

STVV. Operatie De Petter geslaagd

Steven De Petter onderging maandag een nieuwe ingreep aan de enkel. De artsen spraken van een geslaagde operatie. Woensdag is de beurt aan Kenny Steppe.