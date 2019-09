Leterme: “Voorzittersverkiezingen CD&V in december is te laat”

Dat de nieuwe verkiezingen voor een CD&V-voorzitter pas in december plaatsvinden, noemt voormalig CD&V-premier Yves Leterme “jammer”. “Er is nu nood aan een nieuw leiderschap dat durft om risico te nemen”, zegt hij maandagavond in Terzake.

Na het rapport waarin twaalf partijleden de verkiezingsnederlaag van CD&V analyseerden, vindt Yves Leterme het tijd dat er “constructief mee te werk gaat”. “Belangrijk is dat men nu de kracht heeft om op een eendrachtige manier achter de conclusies van het rapport te staan en vooral te bouwen aan een toekomst”, stelde hij maandagavond in Terzake. “Daarom is december wat laat voor de voorzittersverkiezingen, ik denk dat men die beter wat vroeger had gepland.” Hij noemt die late voorverkiezingen “jammer” en hoopt dat tot dan niet voortdurend verder intern gediscussieerd wordt.

“Een nieuwe leiding is één van de dingen die een verschil kan maken. Ik denk dat er nu nood is aan een nieuwe generatie bij CD&V. Aan een nieuw leiderschap dat durft om wat risico te nemen en een aantal dingen in vraag te stellen.”

