Rob De Nijs kondigt afscheid aan door Parkinson

Rob De Nijs (76) zet straks met spijt in het hart een punt achter zijn zangcarrière. De Nederlandse zanger doet dat nadat bij hem de ziekte van Parkinson is vastgesteld. “Ik wil nog op een nette manier, na zestig jaar, afscheid nemen van het publiek.”

Dat zegt hij in het Nederlandse Weekblad Privé. De zanger van onder meer Mallle Babbe, Ritme van de Regen, Dag zuster Usrula was onlang nog in een filmpje te zien, waarin hij tijdens een optreden achterover viel. “Dat heeft er in mijn gezin en omgeving ingehakt. Ik had het nieuws net te verwerken gekregen toen dat gebeurde. Het was akelig om te zien, helemaal als het jezelf betreft, maar ook sommige reacties waren verschrikkelijk. Ik zou dronken zijn geweest, noem maar op.”

Enkele weken later maakt hij nu duidelijk waarom dat gebeurde. Maar dat hij tegelijk zijn afscheid aankondigt, betekent nog niet dat hij onmiddellijk van het podium verdwijnt. Hij wil eerst nog een nieuwe cd maken en zijn huidige tour afmaken voor hij volgend jaar aan een afscheidstour in Nederland begint. “Ik wil op een nette manier, na zestig jaar, afscheid nemen van het publiek.”

De Nijs’ jongste zoon, Julius, is pas zeven. “We hebben uitgelegd dat papa trilt en dat hij ziek is. Dat hij daardoor weleens kan vallen en dat hij dus een beetje moet uitkijken. Sindsdien waarschuwt hij me de hele dag voor alles. Het is ontroerend en aandoenlijk.”