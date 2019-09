Karen Damen krijgt commentaar op steun voor cannabisolie: “Drogeer jij je zoon?”

Karen Damen (44) is voorstander van cannabisolie en wil de misverstanden daarover de wereld uithelpen. “Want veel mensen hebben nog steeds een verkeerd beeld van CBD”, zegt ze. “Sommige reacties van mensen daarom slaan mij met verstomming.”

Ze steunde Ian Thomas toen zijn winkel met producten van cannabisolie opende, want zelf is Karen Damen ook voorstander. Maar daar leven bij veel mensen nog misvattingen over, vindt ze. Dat het drugs zijn, bijvoorbeeld. “Ik wil mee dat misverstand uit de wereld helpen”, zegt ze in Dag Allemaal. “Zo vroegen mensen, die hadden gezien dat ik bij de opening van de winkel was, of ik mijn zoon Sky met die producten drogeer. Ik was met verstomming geslagen. CBD is géén cannabis.”

Karen vertelt hoe ze de papa van haar beste vriendin zag geholpen worden met de olie. Na drie jaar van pijnstillers en onstekingsremmers, is hij sinds drie weken door cannabisolie van alle pijn verlost. “Onwaarschijnlijk, toch!”

