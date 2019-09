Nederlandse Youtube-sterren die mysterieuze Area 51 betraden, zitten vast tot ze boete betaald hebben

De populaire Nederlandse Youtubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) hebben in de rechtbank van Las Vegas een boete van samen 4500 dollar opgelegd gekregen voor het betreden van de geheime Amerikaanse militaire basis Area 51. De twee blijven vastzitten totdat de minnelijke betaald is, en kunnen ten vroegste donderdag terugvliegen naar Nederland.

De Nederlanders hebben voor de rechter bekend dat ze inderdaad bewust verboden gebied in probeerden te komen. De twee twintigers werden vorige week dinsdag opgepakt toen ze zich op een militair testterrein vlakbij het beruchte zwaarbeveiligde Area 51 bevonden. Ze negeerden verschillende borden waarop stond dat het terrein verboden toegang was.

Meevaller

De boete is een meevaller voor de twee. De straf had veel hoger uit kunnen vallen. Op het zonder toestemming betreden van militaire bases staat een celstraf tot zes maanden. Vooraf werd er rekening mee gehouden dat de rechter een hoge straf zou opleggen om pogingen van anderen te ontmoedigen.

De Youtubers lieten eerder weten flink te zijn geschrokken. “Ik zit alleen vast omdat ik een verboden terrein betrad en ik denk niet dat dat normaal is voor zo’n kleine overtreding”, reageerde Sweep tegenover de lokale zender KTNV.

UFO’s en aliens

Op Facebook werd recent een oproep gedaan om Area 51 te bestormen. Dat zou deze vrijdag moeten gebeuren. De oproep begon als een grap, maar binnen no time hadden zich miljoenen mensen aangemeld. De bestormers wilden erachter komen wat zich nu echt afspeelt in Area 51.

Al sinds de jaren zestig is het testgebied in de woestijn van Nevada een bron van complottheorieën en mysterieuze verhalen. Er zouden in de regio UFO’s gezien zijn, en er zouden aliens vastzitten op het terrein. Area 51 is in de praktijk een zwaarbeveiligde luchtbasis en testterrein van de Amerikaanse luchtmacht.

De FBI bemoeide zich met de bestormingsplannen, en de organisator annuleerde het evenement. Maar nog steeds is niet helemaal duidelijk of er toch niet mensen zullen zijn die vrijdag naar binnen zullen proberen te komen. Inmiddels is er onder meer een alien-festival georganiseerd in de regio, als alternatieve bestemming.

Naar verwachting nemen de twee Youtubers meteen na hun vrijlating het vliegtuig terug naar Nederland. Beiden zijn populair: Sweep heeft 300.000 abonnees, Granzier heeft er zelfs 735.000.