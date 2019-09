Julie Vermeire: “Dat papa kanker had, heeft hij zelfs voor ons verborgen”

Julie Vermeire (21), die momenteel hard repeteert voor ‘Dancing with the Stars’, vertelt in een interview met Humo dat ze nauwelijks heeft gemerkt dat haar vader Jacques darmkanker had. “Hij hield dat verborgen voor ons. Daar heb ik zoveel respect voor.”

“Ik ben echt de moeder in huis. Ik ben vorig jaar alleen met Maxime naar het oudercontact gegaan”, zegt Julie, dochter van Jacques Vermeire, in Humo. En ook: “Ik waak er ook over dat mijn vader niet te veel hooi op zijn vork neemt en niet te veel stress krijgt van zijn werk.”

Foto: BELGA

Die bescherming is ook wederzijds. Want toen papa Jacques darmkanker had, hebben zijn kinderen daar nauwelijks iets van gemerkt, vertelt ze. “Hij heeft dat niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor ons verborgen gehouden. Daar heb ik zoveel respect voor. Wat er ook met hem aan de hand is, je merkt het niet.”

“Ik ben er wel even van verschoten”, zegt ze over toen ze ontdekte dat haar vader door het oog van de naald was gekropen. “Maar we staan thuis allemaal heel realistisch in het leven. We hebben al veel meegemaakt.”

