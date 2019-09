Macron houdt zijn ministers in de gaten met een app

De Franse president Emmanuel Macron wil dat de tweede helft van zijn ambtstermijn koste wat kost een succes wordt. Om te kijken of zijn ministers wel hard genoeg werken, houdt hij ze sinds begin september zelfs in de gaten via een app.

Wetten door de Assemblée Nationale en de Senaat loodsen, betekent niet dat plannen ook direct worden uitgevoerd. De administratie werkt volgens Macron traag en de Franse ambtenaren moeten achter hun veten worden gezeten. De Franse president wil dat er na de ’Gele Hesjescrisis’ haast wordt gemaakt met hervormingen en liet daarom een applicatie ontwikkelen waarin hij de vorderingen van zijn regeringsploeg kan bijhouden.

Iedere minister heeft een eigen pagina, waarop de gebruiker verschillende plannen kan aanklikken. Als de minister in kwestie op de goede weg is, kleurt het balkje dat de voortgang meet, groen. Als het te langzaam gaat, kleurt het rood. Het bestaan van de app lekte uit via Franse media.

Macron vertelde op de eerste kabinetsbijeenkomst na de zomer over het bestaan van de applicatie. Toen hij daaraan toevoegde dat hij al had ingelogd en dat hij nogal wat rode balkjes had gezien, daalde de sfeer in de zaal naar verluidt tot diep onder het vriespunt.